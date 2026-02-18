Conceden la semilibertad al preso de ETA Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Carasatorre durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional Efe

El preso de ETA Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por el asesinato en 1995 del dirigente del PP Gregorio Ordóñez, obtuvo el pasado mes de enero el régimen de semilibertad. Podrá salir de la cárcel durante el día entre semana aunque tendrá que pernoctar en el centro penitenciario, donde permanecerá también los fines de semana, según ha confirmado a Europa Press el departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

A Carasatorre, que cumple prisión en la cárcel de Zaballa, por recomendación de la junta de tratamiento de la prisión y autorización posterior del Ejecutivo vasco, se le ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, pero permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado.

Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener «un plan de ejecución» en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión, bien trabajo o voluntariado. Se trata del mismo artículo que se ha aplicado al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki.

Carasatorre, alias Jon y Zapata, fue condenado a 30 años de cárcel por el crimen de Ordóñez, que cometió junto a Javier García Gaztelu, Txapote, y Valentín Lasarte. También se le condenó por participar en los asesinatos del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del inspector de Policía Enrique Nieto.

Precisamente, hace poco se conoció que Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordóñez, había solicitado formalmente mantener un encuentro con Juan Ramón Carasatorre. En el 2012, ya se reunión con Valentín Lasarte.