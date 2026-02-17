Madrid-Sevilla pasando por Adamuz: «Me he santiguado»

José Antonio Guerrero MADRID / COLPISA

Viajeros en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.
Viajeros en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Viajamos a bordo del primer AVE de Renfe que cubre el trayecto directo entre Atocha y Santa Justa casi un mes después de la tragedia ferroviaria que ha mantenido parte de la línea cerrada

17 feb 2026 . Actualizado a las 14:25 h.

Cinco minutos después de la hora prevista, las 7 de la mañana, ha partido desde la estación de Atocha el AVE 2070 con destino a la estación sevillana de Santa Justa. Es el primer tren de Renfe que

