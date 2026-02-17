Junts rechazará la propuesta de Vox para prohibir el burka y registra un proyecto propio en el Congreso

Dos mujeres en burka caminan en las calles de Kandahar. QUDRATULLAH RAZWAN | EFE

Junts votará en contra de la proposición de ley de Vox en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección. Fuentes del partido han constatado que no han votado nunca ninguna propuesta de Vox en el Congreso, y ahora tampoco lo harán porque consideran que la formación de Santiago Abascal «es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña».

Sin embargo, Junts ha registrado un proyecto de ley que defiende la prohibición del burka y el uso del velo en espacios públicos, algo que recuerdan que ya defendieron en el Parlament así como que su regulación se pudiera decidir con el traspaso de competencias en materia de inmigración «que tumbaron Vox, Podemos y PP».

El Partido Popular ya confirmó el respaldo de la medida propuesta por la ultraderecha; la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, recordó que esta medida no es nueva en su hoja de ruta, ya que el pasado mes de julio la formación anunció su intención de prohibir estas prendas en todo el país por razones de seguridad y convivencia. Asimismo, este movimiento parlamentario conecta con lo ocurrido hace apenas quince días en Baleares, donde el PP aprobó a iniciativa propia una proposición para instar al Gobierno de la nación a legislar en este sentido. La portavoz popular subrayó que, dado que ambos partidos están de acuerdo en este punto, los populares facilitarán que el debate llegue al Parlamento mañana martes.

