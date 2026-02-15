Un Pedro Sánchez convertido en Nerón

Hay quien en el PSOE ya acusa a Sánchez de actuar como Nerón, el emperador romano al que las crónicas (cierto que hoy muy cuestionadas) sitúan tocando la lira mientras veía arder Roma por un incendio que él mismo había provocado. Algunos quieren creer que, aunque aparentemente no se haya querido hacer el más mínimo análisis de qué es lo que lo que está provocando el apoyo de los votantes y, de cara a la galería, todo haya sido comparar al PP y Vox con «los gremlins» o culpar al difunto Javier Lambán del resultado aragonés, fuera de los focos sí haya gente trabajando en ello. Pero no abundan.