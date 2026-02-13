Óscar López insiste en su crítica al fallecido Lambán pese a la tromba de reproches y el desmarque de Pilar Alegría

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López.
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López. MARISCAL

El ministro de Transformación Digital alega que su afirmación de que el resultado del 8F es achacable a que el expresidente se dedicó más a desgastar a Sánchez que a Azcón está hecha «desde el respeto personal»

13 feb 2026 . Actualizado a las 12:50 h.

Ni la tromba de reproches al ministro de Transformación Digital, Óscar López, por haber endosado el mal resultado de su partido en Aragón a Javier Lambán, el crítico expresidente de la región fallecido el pasado agosto, ni el

