Óscar López insiste en su crítica al fallecido Lambán pese a la tromba de reproches y el desmarque de Pilar Alegría
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El ministro de Transformación Digital alega que su afirmación de que el resultado del 8F es achacable a que el expresidente se dedicó más a desgastar a Sánchez que a Azcón está hecha «desde el respeto personal»13 feb 2026 . Actualizado a las 12:50 h.
Ni la tromba de reproches al ministro de Transformación Digital, Óscar López, por haber endosado el mal resultado de su partido en Aragón a Javier Lambán, el crítico expresidente de la región fallecido el pasado agosto, ni el