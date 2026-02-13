Felipe VI, en el 30 aniversario del asesinato de Tomás y Valiente: «Le debemos nuestra convivencia democrática»

Felipe VI y la reina Letizia visitan las exposición en memoria de Tomás y Valiente José Ramón Hernando | EUROPA PRESS

«Cuesta creer que haya hoy quien lo justifique y no lo condene». Felipe VI ha recordado al catedrático y presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado hoy hace 30 años en su despacho de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde impartía clases, por parte de la banda terrorista ETA. El monarca, que fue alumno suyo y compañero de su hija Carmen, ha recordado, desde el centro académico donde se produjo el crimen, al jurista por «su compromiso en la consolidación de las libertades democráticas, por ser una persona rigurosa que disfrutaba de su trabajo. Era además un agudo articulista y un gran conferenciante, que defendía sus argumentos con vehemencia, con elegancia y con un punto de humor que caracteriza a la inteligencia más aguda».

«Debemos nuestra convivencia democrática a gentes como Francisco Tomás y Valiente, a Ernest Lluch, a Miguel Ángel Blanco, a Fernando Múgica, asesinados pocos días antes... A tanta gente, civiles y niños incluidos. Muchos de estos asesinatos siguen sin resolverse. En ese difícil camino, a ellos les arrebataron cruelmente lo más absoluto, la vida. Y así nos la arrebataron a todos. Sobre su memoria y su dignidad, sus seres queridos y las víctimas supervivientes, debemos seguir trabajando», ha señalado el rey.

Felipe VI ha recordado «el silencio expectante» entre el que se desarrollaban sus clases. «Escucharle y leer su trabajo te hacía sentir pequeño, no por altura, sino sino por su talla de hombre de leyes, de maestro y servidor público, dotado de una gran capacidad docente».

«Hace 30 años fue asesinado cerca de donde nos encontramos en su despacho. Eran tiempos muy duros, cuesta creerlo con el paso del tiempo. El asesinato del profesor causó una enorme conmoción, fue un acto de singular crueldad, de sinrazón sin límite, destinado a sembrar el terror puro. Decía Tomás y Valiente que cada vez que matan a uno, nos matan a todos», ha proseguido el monarca en su discurso.

Movilización sin precedentes

El 14 de febrero de 1996, hace ahora treinta años, la banda terrorista ETA asesinó de tres disparos al magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El crimen se produjo tan solo ocho días después de que ETA acabase con la vida del socialista vasco Fernando Múgica, lo que desató una movilización colectiva sin precedentes conocida como manos blancas.