La policía vasca detiene a una mujer por la muerte de su marido después de que dijese en Urgencias que se había caído de la cama

Imagen de archivo de la policía vasca investigando un caso de violencia familiar Juan Herrero | EFE

La Ertzaintza arrestó este miércoles en Guernica a una mujer de 54 años como presunta autora de un delito de homicidio contra su pareja, un hombre de 62 años, cometido en noviembre del pasado año en el municipio vizcaíno. Fuentes del departamento vasco de Seguridad detallaron que los hechos se produjeron el 22 de noviembre del 2025, cuando el Servicio de Emergencias recibió un aviso de una informante alertando de que una vecina solicitaba ayuda, pues su marido se había caído de la cama y no respondía a los estímulos. Hasta el domicilio se desplazaron varios agentes de policía y sanitarios que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Se da la circunstancia de que la semana pasada la policía arrestó a otra mujer por el mismo motivo en Bilbao.

El cadáver fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia, que posteriormente confirmó un origen violento y de etiología homicida en el fallecimiento, puesto que la víctima presentaba diversas contusiones y fracturas en diferentes partes del cuerpo y de la cabeza como consecuencia de varios golpes.

La Ertzaintza inició entonces una investigación por la que se cree que la autora de las agresiones fue la propia mujer del fallecido, quien este miércoles ha sido arrestada en Guernica por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Vizcaya de la policía autonómica. La detenida ha sido trasladada a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesta a disposición del juzgado de guardia de la localidad vizcaína.