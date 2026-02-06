El PP presentará a Guardiola como candidata después de la cita electoral en Aragón

La diputadas de Unidas por Extremadura Irene de Miguel y Nerea Fernández, en la reunión con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro. ASAMBLEA DE EXTREMADURA | EUROPAPRESS

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, apurará al máximo los plazos para proponer un candidato a presidente de esta comunidad. Será presumiblemente la actual mandataria en funciones, María Guardiola, aunque esta aún no ha confirmado si cuenta con el apoyo de Vox para ser investida.

Naharro comenzó este jueves la habitual ronda de contactos con Irene de Miguel, la líder de Unidas por Extremadura. Las consultas, que habitualmente se realizan en un solo día, se extenderán hasta el martes. Este viernes es el turno de Vox, el lunes el del PSOE y cierra la ronda la propia Guardiola.

Una relación tensa

Las relaciones entre PP y Vox están tensas en esta comunidad. Después de varias reuniones desde que se celebraran las elecciones el 21 de diciembre, siguen sin llegar a un acuerdo. El secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista, aseguró que Guardiola ha recibido «demasiadas humillaciones y demasiados insultos» por parte de la formación de Santiago Abascal.

La Asamblea, con la mayoría de PP y Vox, aprobó de 13 a 11 los miembros de las comisiones de la Cámara. Una medida que PSOE y Unidas por Extremadura entienden como parte del «pacto oculto» entre los dos partidos que optan a decidir el futuro de Guardiola como presidenta.

La decisión sobre Gordillo

En el anterior escenario poselectoral, el PP le cedió a Vox la elección del senador por designación autonómica. El escogido fue Ángel Pelayo Gordillo, de Vox. Ha sido hasta ahora uno de los tres parlamentarios del partido en la Cámara Alta, y está presente en comisiones trascendentes como la del caso Koldo. Hoy, la Asamblea decide de nuevo esta cuestión, por lo que una nueva elección favorable a Vox haría entrever si existe o no sintonía entre los populares y la formación de Abascal.

Según marca el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, el plazo máximo para concretar una sesión de investidura es el 3 de marzo. Manuel Naharro aún no concretó si escogerá esta fecha o será antes cuando los asamblearios decidan al nuevo jefe del Ejecutivo extremeño.