El nuevo decreto sobre el escudo social mantiene la protección a los inquilinos vulnerables frente a los propietarios de tres o más viviendas

Pisos en alquiler en una inmobiliaria gallega Sandra Alonso

El nuevo decreto sobre el escudo social aprobado por el Gobierno implica que los propietarios de una o dos viviendas (o en situación de vulnerabilidad) que alquilen una casa no se verán afectados por la prórroga de la norma antidesahucios y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables. Pero mantiene las condiciones establecidas para la protección de las personas en situación de precariedad cuando las viviendas, según el Gobierno, pertenezcan a «fondos buitre, grandes tenedores o propietarios de tres o más viviendas». Se mantienen a su vez las compensaciones a los arrendatarios de una vivienda en la que se haya paralizado un lanzamiento.

El Gobierno aprueba una nueva prórroga de desahucios que exime a los arrendadores de una única vivienda La Voz

¿Cómo funciona el sistema de protección a las familias vulnerables?

Se basa en la suspensión temporal de los procesos de desahucio. Si se acredita vulnerabilidad, el juez puede paralizar el proceso. En ese caso, se prohíbe a los propietarios cortar el agua, la luz o el gas a los inquilinos. El arrendador tiene a su vez diez días para acreditar situación de vulnerabilidad que revoque la paralización del lanzamiento. Los servicios sociales deben emitir un informe que acredite la vulnerabilidad y buscar una alternativa habitacional a los propietarios en esta situación.

¿Quiénes se consideran familias vulnerables?

Generalmente, la unidad familiar debe tener ingresos inferiores a 3 veces el IPREM (unos 1.800 euros al mes), aunque este umbral sube si hay hijos, personas mayores o personas con discapacidad a cargo. Se incluye a quienes han sufrido una pérdida sustancial de ingresos o se encuentran en situación de desempleo. La familia debe presentar ante el juzgado una solicitud de suspensión adjuntando la documentación que acredite sus bajos ingresos y las circunstancias familiares.

¿Cuándo y cómo se compensa a los propietarios afectados?

Para que un propietario pueda recibir el pago, el juez debe haber decretado la suspensión del desahucio por situación de vulnerabilidad del inquilino y tienen que pasar tres meses desde la suspensión sin que la Administración haya ofrecido una alternativa habitacional al inquilino. La cuantía de la ayuda se calcula en función del precio de mercado tomando como referencia el valor medio de alquiler en el entorno de la vivienda. El propietario puede reclamar los gastos corrientes de la vivienda que haya tenido que seguir pagando.

¿Están cobrando los afectados la compensación por la paralización de desahucios?

Hay retrasos administrativos en el pago a los propietarios afectados. Aunque la compensación fue prevista por normativa estatal, corresponde a cada comunidad autónoma gestionar y abonar esas ayudas. De las 6.400 solicitudes de compensación presentadas por propietarios entre 2020 y 2025, el 44% fueron aceptadas, otras 2.650 seguían en trámite, (41 %) y un 15 % fueron rechazadas o desistidas por el propietario. Vivienda explica que las comunidades que más ha pagado son Cataluña, con 8,1 millones de euros, Baleares (740.000), Aragón (312.000) y Galicia (33.000).

¿Por qué el PSOE acepta los cambios en el decreto a exigencias del PNV?

El PNV apoyó en el Congreso el primer decreto, que incluía tanto la subida de las pensiones como la prohibición de los desahucios y el resto del llamado escudo social en un solo texto. Sin embargo, después de que el decreto decayera, los nacionalistas vascos se unieron a las exigencias del PP y Junts de que la subida de las pensiones se presentara en un decreto aparte y se estableciera una protección para los pequeños propietarios que solo alquilan una vivienda. Sin el respaldo del PNV el Gobierno tenía muy difícil convalidar el segundo decreto y ha cedido, aunque falta el voto de Junts.

¿Por qué se aprueba la medida solo para los que tengan una única vivienda en alquiler?

El PNV, y ahora el Gobierno, entienden que los propietarios que solo disponen de una casa en alquiler no están especulando con la vivienda, sino obteniendo unos ingresos extra fruto de su ahorro o de su herencia, que necesitan para su economía familiar. Se trata de protegerlos para que, a su vez, no se conviertan en ciudadanos vulnerables al tener que asumir la carga del impago a la que se les obligaba. Por ello, tendrán derecho a recuperar su vivienda.

¿Está retrayendo la normativa antidesahucios a los propietarios para poner pisos en alquiler?

Sí. La protección antidesahucios está teniendo un efecto contractivo en la oferta de pisos en alquiler, especialmente por la percepción de inseguridad jurídica, a pesar de que la okupación afecta solo al 0,04 % del total de viviendas. Según un informe del portal Idealista, la oferta de viviendas en alquiler permanente ha caído un 17 % desde que la medida está en vigor, aunque no es la única causa. La Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ), asegura también que la medida ha propiciado que muchos propietarios retiren sus viviendas del parque residencial.