El narco exhibe su flota con impunidad y sin contestación de Andalucía a Murcia
El mal tiempo en el Estrecho obligó a decenas de planeadoras a refugiarse en las costas mientras el Gobierno sigue sin reaccionar a su ostentación y desacato02 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El sur de España, de Huelva a Murcia, ha sufrido dos tormentas en la última semana. La primera, avivada por un tren de borrascas; la segunda, protagonizada por un veintena de narcolanchas avistadas por la