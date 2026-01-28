El juez ordena rastrear documentación de Montoro en busca del pago de gasísticas

Mateo Balín / Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Cristóbal Montoro.
Cristóbal Montoro.

El instructor de Tarragona acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, prorroga la investigación por la «suma complejidad» del caso y avanza la próxima citación de los imputados

28 ene 2026 . Actualizado a las 13:23 h.

El juez de Tarragona que instruye el llamado caso Montoro, la presunta trama que gira en torno a la consultora Equipo Económico, fundada en el 2006 por el ministro de Hacienda en el Gobierno de Rajoy,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete