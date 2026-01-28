El juez ordena rastrear documentación de Montoro en busca del pago de gasísticas
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El instructor de Tarragona acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, prorroga la investigación por la «suma complejidad» del caso y avanza la próxima citación de los imputados28 ene 2026 . Actualizado a las 13:23 h.
El juez de Tarragona que instruye el llamado caso Montoro, la presunta trama que gira en torno a la consultora Equipo Económico, fundada en el 2006 por el ministro de Hacienda en el Gobierno de Rajoy,