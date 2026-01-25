Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer en un piso de Lérida

Imagen de archivo de una patrulla de los Mossos EUROPA PRESS

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en un piso de Lérida. Según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, los hechos se han producido en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga de Lleida. La División de Investigación Criminal (DIC) de Ponent se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que no se investiga esta muerte violenta como un posible caso de violencia machista, aunque los investigadores indagan sobre cuál es la relación entre el hombre detenido y la víctima. Las citadas fuentes, que no concretan cómo ha muerto la mujer, sí indican que se ha tratado de una muerte muy violenta. Según ha podido saber EFE, ha sido el hombre quien voluntariamente ha acudido a media tarde a la comisaría de los Mossos para comunicar que había matado a una mujer.

Varias dotaciones policiales se han desplazado a la vivienda indicada por el hombre, donde han confirmado la muerte violenta de una mujer, tras lo que se ha procedido a la detención en comisaría del presunto autor. El hombre, que ha sido detenido esta tarde, se encuentra en estos momentos en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida.

El Ayuntamiento condena el homicidio y decreta tres días de duelo

El Ayuntamiento de Lérida ha condenado la muerte violenta este domingo de una mujer en la vivienda de la ciudad y ha decretado tres días de duelo. El Ayuntamiento, tras conocer el suceso, ha emitido un comunicado en el que expresa su «pesar» y en el que «condena rotundamente el feminicidio que se ha producido en Lleida», por el que ha decretado tres días de duelo en la ciudad. Ha convocado también un minuto de silencio para mañana lunes, a las doce del mediodía, en la plaza de la Paeria, y una concentración de rechazo, a las 19:00 horas. Durante los dos días siguientes, indica el comunicado, también se guardará un minuto de silencio antes de todos los actos municipales.