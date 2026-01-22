Ana Núñez, psicóloga de emergencias: «Las muertes se llevan mucho peor cuando la mano del hombre está implicada»

Ana Núñez Rubines, coordinadora del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias. MONICA IRAGO

Ana Núñez Rubines estuvo en el 2013 a pie de vía en Angrois junto a otros miembros del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, del