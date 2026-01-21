Abascal aleja una posible integración con el PP: «No hemos venido para vegetar»

Santiago Abascal, líder de Vox, en el Congreso. Mariscal | EFE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtió estwe miércoles de que la unidad de la derecha es un «quimera», por culpa fundamentalmente del PP, y reiteró la intención de su partido de gobernar. «No hemos venido para vegetar», sostuvo. En su intervención en Madrid Foro Empresarial, Abascal desechó así la idea propuesta desde algunos sectores de que PP y Vox vayan juntos en las elecciones generales para evitar un nuevo gobierno de la izquierda y reiteró su voluntad de que su partido entre en un Gobierno de coalición en Extremadura.

El líder de Vox insistió en que no se presentan para molestar, denunciar, para ser una formación protesta ni para que «unos señores sienten el culo en unos sillones» y no cambiar el rumbo de las políticas. «Lo contrario no nos lo perdonarían ni nos lo perdonaríamos», destacó, en alusión a las negociaciones para una nueva investidura como presidenta de Extremadura de la popular María Guardiola.

El PP es un partido «flojo»

Incidió en que Vox y PP suman cerca del 60 % de los votos en la comunidad extremeña y volvió a criticar que los populares tengan distintas opiniones según los territorios. Por eso, Abascal no ve posible la unidad de la derecha, porque para ello, sostuvo «los primeros que tienen que unirse son los del PP». Apuntó que en Vox parece que hay muchas peleas —lo que negó—, pero el mensaje es uno, mientras que el PP parece que está unido y tiene 17 discursos diferentes. Además, Abascal puso en cuestión la unión porque la derecha ya estuvo unida en algunos sitios y no fue capaz de subir al poder.

También lo consideró complicado porque, desde el punto de vista de la negociación, el PP siempre se muestra «muy duro» con Vox, a diferencia de con otras formaciones como el PSOE o los nacionalistas, con los que, según dijo, es un «partido flojo». «Puede negociar con Pujol, con los socialistas, pero con nosotros se le hace cuesta arriba», señaló.