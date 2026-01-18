Sánchez condena la profanación de la tumba de las 13 rosas y las amenazas a una periodista

EFE / Cuenta de X de Pedro Sánchez | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que «profanar» la memoria de las Trece Rosas y «amenazar a una periodista es cruzar una línea intolerable». En un mensaje en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha condenado así los actos vandálicos realizados en el monumento en memoria a las Trece Rosas en el cementerio Este de Madrid, el lugar donde el 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas las trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, de entre 18 y 29 años, asesinadas tras el fin de la Guerra Civil. «Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable», ha dicho Sánchez. El líder socialista ha añadido que «el odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia», y ha expresado su solidaridad con la periodista de RTVE Sarah Santaolalla.

La tertuliana de RTVE había denunciado poco antes en sus redes sociales los actos vandálicos en el monumento y las pintadas contra ella. «Ha sido vandalizada la tumba de las 13 rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror», ha escrito la periodista amenazada en su cuenta de X.

Varios miembros del Gobierno, del PSOE, Más Madrid o Podemos han expresado su apoyo a la periodista.

Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha usado la misma red social para expresar su «vergüenza» por los hechos y pedir «educación frente al fanatismo». «Honor para las Trece Rosas y mi solidaridad con Sarah Santaolalla», ha dejado escrito.

En similares términos la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado que «frente a la intolerancia, el odio y el machismo» hay que exigir «honor por la memoria de las Trece Rosas y lo que representan hoy para todas. Ni un paso atrás».

La ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid), ha afirmado en su cuenta de X que «señalar y acosar a una analista política, entrar con machismo en su vida personal y seguirla en coche hasta su casa supera todos los límites democráticos». «Desde pseudomedios regados con dinero público de gobiernos del Partido Popular. No nos van a callar ni amedrentar», ha asegurado.

También desde Más Madrid su portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha recalcado en la misma red social que «la violencia y hostigamiento que está sufriendo Sarah Santaolalla por ser una mujer que expresa su opinión de forma libre es intolerable», y le ha expresado su apoyo.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha asegurado que lo vivido por Santaolalla es «absolutamente asqueroso» y ha señalado que sólo se va a parar «con más feminismo».

El PSOE de Madrid también ha lanzado un mensaje de condena en X: «A algunos no les gusta que en nuestro país las mujeres sean libres para expresar su opinión sin miedo a ser señaladas».

Y lo peor -dicen los socialistas- «es que se ven alentados y amparados por ciertos discursos políticos».

Por eso muestra todo su apoyo a la periodista como lo hace la socialista madrileña Reyes Maroto, que también en la red social expresa su apoyo porque «las amenazas y el vandalismo no son protesta: son violencia».

«Los espacios de memoria se respetan. La democracia se defiende sin odio», apunta en el mensaje, en el que reproduce la imagen de la profanación y las pintadas en referencia a la periodista.

También, en su cuenta de X, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha condenado las amenazas a la periodista y, además, ha asegurado, en referencia a ella, que «ayer la acosaron a las puertas de RTVE y la persiguieron hasta su casa». Según el presidente de la corporación pública, «nada es casual» pues es «un plan perfectamente trazado para amedrentarla a ella y a todos los que se atrevan a discrepar del relato de los hechos y la línea editorial dominante». Además, ha mostrado su sorpresa por ver que «algunos de los que han participado en su señalamiento público, desde hace tiempo», cuyo nombre no ha precisado, «hoy pretendan solidarizarse». «O no tienen vergüenza -ha apostillado- o nos toman por tontos. Hay también silencios públicos clamorosos. No cabe la equidistancia cuando el miedo sustituye a la libertad». El Consejo de Informativos de TVE ha condenado también las amenazas que se hacen contra la tertuliana y colaboradora de la corporación pública en ese acto vandálico en ese espacio.