Cae un pederasta de la lista de delincuentes más buscados gracias a la ayuda del FBI

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

Juan Herrera Guerrero, reclamado por corrupción de menores y extorsión, ha sido capturado en Nicaragua
16 ene 2026 . Actualizado a las 14:31 h.

El presunto pederasta Juan Herrera Guerrero, incluido en el pasado noviembre la lista de los diez delincuentes más buscados por la Policía Nacional, ha sido localizado y detenido en Managua (Nicaragua). El prófugo, que ha sido

