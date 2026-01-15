Muere un joven de 18 años tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía en Manacor

Imagen difundida por los Bomberos de Manacor del derrumbe de una vivienda Europa Press

Un joven de 18 años ha muerto a primera hora de esta mañana en Manacor (Mallorca) al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía, según ha informado el SAMU 061. Su hermano, de 12 años, ha resultado herido. El suceso se produjo en torno a las 5.12 de esta madrugada, cuando los servicios de emergencias recibieron un aviso por un hundimiento en un edificio. En concreto, según han precisado los Bomberos de Mallorca, el incidente consistió en el desmoronamiento del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja más dos plantas. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, cayó sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.

El derrumbe se produjo mientras los dos hermanos dormían, quedando atrapados ambos. El mayor de ellos, de 18 años, ya estaba fallecido cuando fue rescatado, mientras que el menor pudo ser asistido y trasladado vivo en ambulancia a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Manacor y Llucmajor, con la participación del sargento y dos técnicos. Asimismo, tal y como ha trasladado el SAMU 061, se ha activado otra ambulancia SVA y una de Soporte Vital Básico (SVB).