La justicia archiva la querella contra Paco Salazar por acoso sexual al no haber denuncias de las víctimas

Francisco Salazar, exasesor en La Moncloa, en un acto del PSOE
La Sección de Violencia sobre la Mujer, tal y como había pedido la Fiscalía, inadmite la querella de Hazte Oír por «falta de legitimación» e insuficiente base indiciaria

15 ene 2026 . Actualizado a las 13:11 h.

La justicia no investigará a Paco Salazar por acoso sexual al no existir denuncias formales de las supuestas víctimas del exdirigente socialista. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número

