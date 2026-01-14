Los compromisos del nuevo abogado de Ábalos complican el plan de juzgarlo en marzo

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Peligran los planes del Tribunal Supremo de ventilar durante el mes de marzo, en sesiones de mañana y tarde, el primer juicio de la llamada trama Ábalos-Koldo-Aldama. El nuevo y tercer abogado de José Luis Ábalos