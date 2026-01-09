Un muerto y al menos nueve heridos en una explosión en un edificio en el distrito madrileño de Carabanchel

Vista del edificio afectado en la calle Azcoitia de Madrid. EFE

Una persona falleció este viernes y al menos nueve resultaron heridas, una de ellas de carácter menos grave, a consecuencia de una explosión registrada a las 16.15 horas en un edificio en obras situado en el número 26 de la calle Azcoitia, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Se trata de un edificio de cuatro plantas y la explosión provocó el colapso del forjado de la cubierta de la última, según informaron desde Emergencias Madrid. El siniestro causó la caída de parte de ese forjado de la fachada sobre la cuarta planta.

La Policía Municipal de Madrid recibió un primer aviso de emergencia sobre las 16.30 horas. Los bomberos de la capital también se trasladaron hasta el lugar y lograron rescatar a cuatro personas.

Sanitarios del Samur-Protección Civil y Summa 112 atendieron a ocho personas con heridas leves. Además, otro herido menos grave fue trasladado a un centro hospitalario, según Emergencias Madrid.

Fuentes policiales apuntaron a que en la vivienda residía una familia. De momento, se desconocen las causas del siniestro, pero responsables del operativo consultados por Efe apuntaron a que puede tratarse de una explosión de gas. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional.