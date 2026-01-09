Buscan a un hombre por intentar asesinar a su pareja, en muerte cerebral, y a su suegra, en estado crítico

Imagen de archivo de los Mossos.

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como presunto autor de la agresión este jueves en Calella (Barcelona) a su pareja, que se encuentra en estado de muerte cerebral,y a la madre de esta, hospitalizada en estado crítico, en un caso que investigan como violencia machista.

Fuentes de la policía catalana han informado a Efe de que la agresión se produjo sobre las 15.00 horas de este jueves en el domicilio de las mujeres, y de que se ha desplegado un dispositivo policial para localizar y detener al agresor.

Fueron los propios vecinos del inmueble en el que se produjo el ataque a estas dos mujeres los que alertaron a los servicios de emergencias, que desplazaron en un primer momento a efectivos de la Policía Local de Calella y a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trasladaron a las dos víctimas en estado muy grave a un centro hospitalario.

El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.

La joven no constaba en el circuito municipal de atención a las mujeres víctimas de violencia machista, y el presunto agresor no es vecino de Calella, según fuentes municipales.

Ante esta agresión a las dos mujeres, el ayuntamiento ha anunciado en su perfil de X la convocatoria de una concentración de rechazo contra «la grave agresión a dos mujeres» de la localidad para este viernes a las 20.00 horas ante el consistorio. En el acto, se leerá un manifiesto e intervendrá el alcalde, Marc Buch (Junts Calella).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que «en este momento se está investigando, no podemos avanzar que sea un caso de violencia de género, se está buscando al autor». No obstante, en este marco, ha insistido en que «ya son dos las mujeres asesinadas en lo que va de año» y ha reseñado que la lucha contra la violencia machista «es una prioridad del Gobierno».

Teléfono contra el maltrato: 016 Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.