Podemos votará en contra de enviar tropas a Ucrania: «No a las guerras por dinero»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios durante la manifestación convocada por CGT El Corte Inglés, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no contará con los votos de su partido para enviar tropas españolas a Ucrania. «No será con el voto de Podemos. No a las guerras por dinero», ha escrito Belarra en un mensaje en la red social X.

A su juicio, el presidente del Gobierno «se propone enviar tropas españolas a Ucrania para hacer de empresa de seguridad de los EEUU y que así puedan hacer sus negocios, es decir, su robo neocolonial de tierras raras con tranquilidad». En declaraciones en una manifestación convocada por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Belarra ha añadido que tanto Rusia como Estado Unidos se están repartiendo Ucrania «como si fuera una tarta» y que, tras el alto al fuego, se entregarán los territorios al país liderado por Vladimir Putin y las tierras raras al de Donald Trump. A este respecto, ha reiterado que desde Podemos no quieren «contribuir a la escalada bélica ni al alimentar a una guerra».

Sánchez planteará al Congreso enviar tropas a Ucrania tras el fin de la guerra Olatz Hernández

Para Belarra, mientras España y Europa sigan siendo socios militares de lo que considera «una amenaza para el mundo» estarán siendo «cómplices» de esa estrategia, por lo que ha vuelto a proponer la ruptura de relaciones con Estados Unidos para «parar en seco» la «deriva violenta e ilegal que vulnera el derecho internacional» de la Administración Trump.

Pedir votos a «la derecha amiga»

Por su parte, la número dos del partido y eurodiputada, Irene Montero, ha escrito en X que las tropas que el Gobierno «quiere enviar» a Ucrania serán «los guardias de seguridad que den estabilidad a los negocios de EE.UU.», por lo que deberían pedir el voto «a la derecha amiga de Trump». Igual que Montero, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha defendido también en X que «lo que hay que hacer es salir inmediatamente de la OTAN».

Además, Ione Belarra también ha acusado a PP y Vox de ser los «lacayos del régimen y del imperio», refiriéndose a Estado Unidos. Por ello, ha supuesto que desde el Ejecutivo «buscarán el apoyo de la derecha trumpista» de España para acumular los apoyos parlamentarios necesarios.