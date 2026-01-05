El Senado cita a Montero y Aagesen por las irregularidades en la SEPI

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen Javier Lizón | EFE

El PP cerró el 2025 con la comparecencia en el Senado de Santos Cerdán, el ex número tres del PSOE que acababa de salir de prisión preventiva como presunto cabecilla de la trama de presuntas comisiones ilegales que investiga el Supremo, y abre el año con un nuevo rali. Los populares anunciaron ayer que promoverán otra comisión en el Senado, esta específica sobre «la caja negra de la SEPI», y un pleno extraordinario el 15 de enero con la comparecencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la tercera, Sara Aagesen.

Alicia García, portavoz de los populares en la Cámara Alta, dio cuenta de los nuevos pasos de su formación en el objetivo de estrechar cuanto pueda, al menos en el hemiciclo que controlan gracias a su mayoría absoluta, el cerco en torno al presidente Pedro Sánchez y su Ejecutivo por la corrupción. Un cerco al que García sumó expresamente las sombras que extiende el derrocado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, con su sucesora interina y tutelada por Estados Unidos Delcy Rodríguez con protagonismo destacado, sobre los procedimientos por irregularidades abiertos por los tribunales españoles al entorno personal y político de Sánchez.

La dirigente popular, que llegó a acusar al actual jefe del Ejecutivo de encadenarse a «narcodictaduras» con la cobertura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, preludió así un doble anuncio que apunta de forma especial y directa a Montero, también ministra de Hacienda y por lo tanto responsable última de la SEPI, «el perejil de todas las salsas» de la corrupción. En concreto, el PP busca indagar si el Gobierno o algunos de sus miembros estuvo involucrado en la trama de hidrocarburos. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado al juez Santiago Pedraz apunta que Ábalos fue clave para que el Ejecutivo le diera a la operadora Villafuel la licencia para operar a pesar de que no cumplía los requisitos.

Zapatero y Plus Ultra

En el punto de mira de los populares también se sitúa el rescate del Gobierno por valor de 53 millones a Plus Ultra , una compañía de capital ligado al chavismo. Este asunto salpica de lleno a José Luis Rodríguez Zapatero, mediador entre el régimen bolivariano y la oposición desde el 2016. José Luis Ábalos afirmó que fue presionado por el exmandatario socialista para el rescate en el 2021 de la aerolínea. El PP asegura que su intención es dilucidar si el Ejecutivo «pudo beneficiar» con el «pago de favores» al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de Plus Ultra.

García también deseó que Zapatero —«el embajador de Maduro en España»— permanezca en el país y esté localizable, porque «aunque hoy se hable de la corrupción de Venezuela, aquí seguimos investigando la de este Gobierno».