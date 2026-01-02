Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Madrid

Emergencias Madrid

Tres personas han perdido la vida esta madrugada en un incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel (Madrid), ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X. Según adelanta El Mundo, las víctimas serían una mujer de 90 años y sus dos hijos, un hombre y una mujer de 60.

Incendio en vivienda. #Carabanchel.



A la llegada de @BomberosMad el fuego rompe por fachada y la vivienda estÃ¡ inundada de humo y con mucha temperatura. Durante la extinciÃ³n, encuentran los cuerpos sin vida de 3 personas.@SAMUR_PC confirma los fallecimientos.



ðC/ Moreno. pic.twitter.com/e39aEytwBf — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 2, 2026

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.