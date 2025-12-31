La UCO investiga la documentación remitida por Ferraz sobre pagos en metálico en una pieza secreta ordenada por el juez
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Ferraz intenta alejar cualquier sombra de sospecha derivada de los mensajes incautados a José Luis Ábalos y Koldo García31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La supuesta financiación irregular del PSOE es la penúltima línea roja impuesta por los socios de los socialistas para mantener en el poder a Pedro Sánchez, al menos oficialmente. Así lo dijeron públicamente miembros de