La Fiscalía acusa al Supremo de vulnerar la legalidad penal para pedir la nulidad de la condena a García Ortiz

El ex fiscal general del Estado, a su salida del Tribunal Supremo el pasado 12 de noviembre, cuando ostentaba aún el cargo y fue juzgado por un delito de revelación de secretos. Javier Lizon | EFE

El caso García Ortiz extiende sus históricas consecuencias —la condena judicial por primera vez en democracia de un fiscal general del Estado— hasta el último día de un año marcado por las causas que se proyectan