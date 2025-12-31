La Fiscalía acusa al Supremo de vulnerar la legalidad penal para pedir la nulidad de la condena a García Ortiz
MADRID / COLPISA
El ministerio público, que presenta el incidente que preludia el recurso ante el Constitucional, incide en que su ex jefe es inhabilitado por una «filtración inexistente»31 dic 2025 . Actualizado a las 13:04 h.
El caso García Ortiz extiende sus históricas consecuencias —la condena judicial por primera vez en democracia de un fiscal general del Estado— hasta el último día de un año marcado por las causas que se proyectan