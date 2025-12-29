Roban de madrugada la caja fuerte del camión de los regalos de la lotería de Extremadura

Los encapuchados introducen la caja fuerte en el coche empleado para el robo en el Complejo Leo de Monesterio. Colpisa

El camión lleno de regalos estacionado en el complejo Leo de Monesterio para el sorteo que se celebrará el próximo 6 de enero sufrió un robo esta pasada noche. Eran las 3.12 horas de la madrugada cuando saltaron las alarmas y la empresa de seguridad avisó al empresario David Pérez Nieto, promotor de esta iniciativa navideña, de que el vehículo pesado había sido asaltado.

Las cámaras de videovigilancia captaron a cinco encapuchados en plena acción. Los vídeos muestran cómo varios individuos se bajan de un coche oscuro. Uno de ellos porta una palanca y otro, una cizalla. Con esa herramienta logra romper la cerradura de entrada al camión, justo donde se encuentra la oficina donde se venden las papeletas.

Todo ocurre muy rápido, en apenas dos minutos y medio. Una vez dentro del camión, abren la puerta trasera del vehículo desde el interior, y por ahí extraen la caja fuerte, con un peso de 300 kilos, y logran meterla parcialmente en el maletero del turismo para inmediatamente emprender la huida por la Autovía de la Plata. En su interior había «unas 2.000 papeletas para el sorteo y 65.000 euros de las ventas que se habían llevado a cabo estos días fuertes de Navidad», lamenta el propietario, que este lunes iba a recoger ese dinero.

Investigación de la Guardia Civil

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del robo y entre los datos que manejan los agentes figura la matrícula del vehículo empleado por el grupo de encapuchados para cometer el robo.

David Pérez Nieto impulsa este llamativo sorteo desde hace ocho años. Para contar con una mayor viabilidad, alquila un espacio en la conocida estación de servicio situada junto a la Autovía A-66, en el sur de la provincia de Badajoz.

El camión está lleno de regalos valorados en total en más de 300.000 euros, tal como se publicita, también a través de internet. El premio gordo es un Ferrari 458 Italia, además de motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York y Disneyland, demás de consolas y otros objetos.