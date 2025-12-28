María Caballero, senadora de la UPN: «Cerdán fue capaz de vender Pamplona a Bildu para hacer sus amaños corruptos»
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Hija de Tomás Caballero, asesinado por ETA, la política navarra alza su voz ahora para interrogar en la comisión Koldo sobre las irregularidades29 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde el 6 de mayo de 1998 la historia de María Caballero se escribe con la tinta de la memoria de su padre, el concejal de Unión del Pueblo Navarro en Pamplona Tomás Caballero, asesinado por ETA aquel