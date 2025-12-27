La izquierda lastra sus opciones en Aragón por su incapacidad para forjar una candidatura única

A. Azpiroz, Á. Soto MADRID / COLPISA

El diputado de Sumar por Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, en una rueda de prensa el pasado 23 de diciembre.
El diputado de Sumar por Chunta Aragonesista en el Congreso, Jorge Pueyo, en una rueda de prensa el pasado 23 de diciembre. Javier Cebollada | EFE

Las fuerza progresistas concurrirán a las elecciones del 8 de abril en tres listas diferentes que competirán por el mismo nicho electoral

27 dic 2025 . Actualizado a las 17:08 h.

«O vamos juntos o nos van a arrasar». Este vaticinio lanzado el pasado lunes por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, va camino de hacerse realidad en Aragón. Las fuerzas a la izquierda del PSOE han sido

