La tensión entre IU y Podemos impide una coalición de izquierdas en Aragón

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una rueda de prensa con motivo de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados en Madrid. ZIPI | EFE

La lucha por el liderazgo en Zaragoza motivó la ruptura entre las formaciones; Jorge Pueyo, diputado de Sumar, será el candidato de la Chunta Aragonesista a la presidencia

27 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

No habrá coalición de izquierdas en Aragón. El veto de la dirección nacional de Podemos a un pacto con Izquierda Unida, tras las desavenencias por el liderazgo de la candidatura en Zaragoza, precipitó la ruptura entre ambas formaciones, que concurrirán por separado en las elecciones del 8 de febrero. Una decisión tan repentina como sorprendente, cuando todo apuntaba a que apostarían por una fórmula conjunta como en Extremadura.

La dirigente federal de IU Amanda Meyer cargó contra el giro impuesto desde Madrid: «La alternativa se construye desde el territorio, los vetos son irresponsables». Las pugnas con los socios se suman al terremoto interno que atraviesa Podemos. La formación proclamó a María Goicoechea como candidata mediante una consulta por correo electrónico, un proceso que el único diputado morado en Aragón, Andoni Corrales, anunció que llevará a los tribunales por la ausencia de primarias, en lo que considera un «fraude democrático» de la dirección autonómica.

Pese a la retórica de unidad que han exhibido en las últimas semanas sus líderes nacionales, la izquierda se encamina en Aragón hacia un escenario muy similar al del 2023. Como entonces, y a diferencia de la estrategia llevada a cabo en Extremadura, Sumar estará en la partida. Su diputado en el Congreso, Jorge Pueyo, fue anunciado candidato de la Chunta Aragonesista a la presidencia de la comunidad, evitando la celebración de primarias. La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, defendió una apuesta alejada del «ruido» y del «Juego de Tronos de Madrid» y criticó las negociaciones bilaterales: «Si se pide la unidad de la izquierda, se pide con todos, no a la carta».

Alegría divide al PSOE

Frente a esa fragmentación, el panorama del PSOE tampoco es halagüeño. Las listas impulsadas por Pilar Alegría han provocado la renuncia de cinco diputados — Leticia Soria, Pilimar Zamora, Sergio Ortiz, Ángel Peralta y Silvia Gimeno—, todos afines al expresidente Javier Lambán, al quedar fuera de los puestos de salida. Un movimiento interpretado como un castigo interno, pese a que Alegría defiende que sus candidaturas «no nacen de los dedazos». A la crisis orgánica se suma la polémica por las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, a quien la exportavoz del Gobierno llegó a calificar de ser un «compañero absolutamente íntegro» horas antes de destaparse el caso y con quien se reunió meses después en un «ámbito estrictamente personal». Un contexto convulso que, según los últimos sondeos de El Heraldo, pasaría factura en las urnas: el PSOE caería de 23 a 18 escaños, mientras PP (29) y Vox (11) ampliarían su mayoría ante una izquierda dividida en Aragón.