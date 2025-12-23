La Ertzaintza investiga una presunta agresión sexual en Eibar con varios menores implicados
EIBAR / COLPISA
La Policía vasca ha abierto diligencias por un presunto delito contra la libertad sexual por tocamientos a una joven y por lesiones, tras resultar herido uno de los implicados, que sufrió una fractura de tobillo23 dic 2025 . Actualizado a las 13:30 h.
La Ertzaintza ha abierto una investigación por una presunta agresión sexual ocurrida en Eibar durante la madrugada del sábado al domingo y en la que, según fuentes policiales, estarían implicados varios jóvenes, algunos de ellos menores