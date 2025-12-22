Aitor Esteban admite que el fichaje de Ortuzar por Telefónica causa «desasosiego» en el PNV

Olatz Barriuso COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Aitor Esteban.
Aitor Esteban. LUIS TEJIDO | EFE

«Ni el partido ni yo hemos tenido nada que ver en ese tema. Me enteré el mismo día que se publicó la noticia», se desmarca el líder del EBB

22 dic 2025 . Actualizado a las 11:09 h.

Que el fichaje de Andoni Ortuzar por Telefónica había caído como una bomba en el PNV era un secreto a voces. El malestar y el desconcierto eran palpables tanto en la militancia de base como en los cuadros

