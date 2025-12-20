Revuelo en un vuelo de Málaga a Londres: fallece una mujer en el avión y los pasajeros creen que la embarcaron muerta

Un avión de Easy Jet despegando en Alvedro. CESAR QUIAN

Revuelo entre los pasajeros de un avión de EasyJet que partía desde el aeropuerto de Málaga, con dirección a Londres —concretamente al aeropuerto de Gatwick— por una mujer de avanzada edad que «parecía muerta» cuando embarcó. Según varios testimonios de otros turistas al diario Sur, la familia de la fallecida, que «sostenía incluso su cabeza», alegó supuestamente que estaba cansada y la subieron al avión en silla de ruedas. Si bien, antes de que la aeronave despegara, la tripulación alertó de que la anciana había fallecido. Desde la aerolínea británica EasyJet han aseverado que la mujer tenía un certificado médico que le permitía volar y que falleció ya una vez dentro del avión. Los hechos tuvieron lugar el jueves pasado, en el vuelo que tenía previsto partir a las 10:30 horas desde la capital malagueña. El incidente, que movilizó a la Guardia Civil y a profesionales forenses, terminó provocando un retraso mayúsculo en el despegue del vuelo: once horas y quince minutos.

«Todos embarcamos y la última persona en subir fue la señora con un par de personas más», explica en conversación con el diario Sur, Petra Boddington, una de las pasajeras a bordo del aparato. «Estaba en una silla del pasillo y estaba desplomada. Todos dijeron lo mismo 'parecía muerta, ¿debería estar a bordo?'. El avión empezó a moverse por la pista y entonces subió el capitán y dijo que tenía que dar la vuelta por una emergencia médica. Todos sabíamos que era la pobre señora, claramente no estaba lo suficientemente bien para volar», relata.

«No deberían haberlo hecho» Según adelantó el periódico británico Daily Mail, el avión llegó a circular por la pista preparado para despegar cuando se detuvo y volvió a la terminal. Boddington asegura que los desembarcaron a todos y entre ellos se preguntaban «por qué la habían dejado subir». A su juicio, dice, «no deberían haberlo hecho». En el lugar se personaron agentes de la Guardia Civil y médicos forenses, que comprobaron que la mujer había fallecido, han precisado fuentes cercanas. Desde EasyJet han emitido un comunicado asegurando que «se le permitió volar porque tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto». «Fue solo después de embarcar cuando necesitó asistencia médica y, lamentablemente, falleció», dicen. En esta línea, han pedido a sus clientes «comprensión en estas circunstancias». Cabe recordar, además, que la finada tuvo que pasar los controles de seguridad y de pasaportes —este último realizado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía— para acceder a la puerta de embarque.