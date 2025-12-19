Sumar acusa al PSOE de «bunkerizarse» y dice que pone en riesgo el futuro de la coalición si persiste en su «inmovilismo»

J.J. Guillén | EFE

La crisis entre los dos socios del Gobierno sigue abierta tras la reunión celebrada este viernes a instancias de los de Yolanda Díaz para intentar relanzar una vez más la legislatura tras los avances judiciales en los casos de corrupción que afectan al PSOE y el mazazo de las denuncias por acoso sexual contra varios de sus cargos. Sumar reconoce que la cita mantenida en el Congreso entre representantes de ambos partidos «no ha supuesto ningún avance significativo» y avisa a los socialistas de que «bunkerizarse en Ferraz y la Moncloa y no responder a una ciudadanía que exige explicaciones y transformaciones» es un error.

Por parte de Sumar han acudido Lara Hernández, co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Lidia Muñoz, secretaria de organización de Comuns, Eduardo Rubiño, miembro de la Ejecutiva de Más Madrid, y Eva García Sempere, responsable de organización federal de IU, con una duración de más de una hora y media. Mientras que por la socialista ha acudido su secretaria de Organización, Rebeca Torró.

En el encuentro, explican fuentes de las organizaciones que componen la bancada parlamentaria magenta, han trasladado a la parte socialista la necesidad de impulsar «cuanto antes» medidas como la prórroga de los alquileres o la prestación universal por crianza. «Iniciativas que benefician directamente a la mayoría social y trabajadora que sostiene al Gobierno progresista», señalan.

Yolanda Díaz ya mantuvo el lunes un encuentro con Pedro Sánchez en el que le trasladó la necesidad de medidas de regeneración en materia de corrupción y acoso, explicaciones a la ciudadanía, un impulso social del gobierno y cambios y reformulación del Gobierno para desarrollar con fuerza la segunda parte de la legislatura. «Esta actitud inmovilista del PSOE solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y VOX y sus políticas de extrema derecha. Por eso, más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo», zanjan fuentes de Sumar.

«Esta actitud inmovilista del PSOE solo favorece el desánimo progresista, refuerza la antipolítica y alimenta a PP y VOX y sus políticas de extrema derecha. Por eso, más allá de la cordialidad y las buenas palabras, la reunión mantenida hoy no ha supuesto ningún avance significativo», zanjan fuentes de Sumar.

El PSOE constata que tienen más puntos en común

El PSOE ha constatado que tiene más puntos en común que «discrepancias» con Sumar después de la reunión mantenida este viernes en el Congreso. Según ha informado el PSOE, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha explicado «detalladamente» las medidas adoptadas por el PSOE contra los casos de corrupción y acoso y ha remarcado que la postura del partido «ante cualquier indicio de corrupción es clara y firme: Tolerancia cero».

«Actuamos siempre con contundencia e inmediatez ante cualquier conducta que vaya en contra de los valores y principios que representan estas siglas. Lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo», ha afirmado Torró en la reunión que ha durado cerca de dos horas, que se ha llevado a cabo la máxima discreción, y que fue reclamada por Sumar ante su descontento por la gestión del PSOE frente a estos supuestos casos.

Próximas reuniones

Los de Díaz emplazan al socio mayoritario de Gobierno a seguir negociando en el Consejo de ministros para aprobar la continuidad de las medidas del llamado escudo social. Estas, emplaza Sumar al PSOE, «deben incluir la moratoria de desahucios, garantizar los suministros básicos de los hogares, medidas de contención del precio de la energía y los alimentos, dando continuidad al aprobado en el 2024». Ademas, y en paralelo, hacer efectiva de manera inmediata la prórroga de los alquileres, añaden.

También creen que hay que «ir más allá» y se citan a otra reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno en la que, señalan, «se deberá concretar el nuevo impulso a la legislatura para seguir mejorando nuestro país y frenar a la extrema derecha».

«Por supuesto, tomaremos las medidas que sean necesarias para garantizar que el proyecto de gobierno que nos ha traído aquí se cumpla. Consideramos que la persistencia en este bloqueo a la legislatura pondría en riesgo el acuerdo de investidura, algo que no deberíamos permitirnos teniendo tantos retos por delante», zanjan desde Sumar.