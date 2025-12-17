La crisis con el PSOE tensiona también a Sumar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, este miércoles en una rueda de prensa. FRANSCISCO J. OLMO / EUROPAPRESS

Sumar mantiene la tensión con sus socios del PSOE en el Ejecutivo de coalición, pero registra también fricciones internas, ya que IU se desmarca de la exigencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que Pedro Sánchez remodele su Gobierno de arriba a abajo. Tras rebajar sus peticiones a que se celebre una reunión entre ambos partidos, Sumar advirtió este miércoles al PSOE de que gobernar solo para resistir, sin acometer cambios profundos, solo sirve para «alimentar a Vox» y facilitar que «arrase» cuando se celebren elecciones y señaló que el Gobierno de coalición está viviendo su peor situación desde su formación.

La reunión entre ambos partidos se celebrará este viernes. En ella no participarán los líderes de ambas formaciones ni ministros del PSOE, que prevé que asista su secretaria de organización, Rebeca Torró.

Pero tampoco existe unidad entre los partidos que forman parte de Sumar en sus exigencias al Gobierno. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, confirmó que la petición lanzada por Yolanda Díaz para que Sánchez remodelara su Ejecutivo fue una iniciativa propia que no fue consensuada con los socios de Sumar.

«Hay dos cosas que nunca se anuncian, sino que simplemente se hacen. Una es la remodelación del Gobierno y otra es la convocatoria de elecciones», explicó el líder de IU, que insistió en que «son momentos que no hay que anunciarlos, porque esas cosas o se hacen o no se hacen».

Lo único que estaba acordado, según precisó, es que se enviara un mensaje contundente al PSOE ante la crisis que han generado los casos de presunta corrupción y de acoso sexual en los que se han visto implicados varios dirigentes socialistas.

Malestar en el PSOE

A pesar de lo que se asegura por parte socialista, Maíllo dijo esperar que la cita de este viernes se celebre al máximo nivel entre los dos socios del Gobierno y que acudan ministros.

Aunque en público tratan de rebajar cualquier imagen de tensión y normalizan la reunión entre ambos partidos del Ejecutivo de coalición, en el PSOE existe un fuerte malestar por la forma de proceder de Sumar porque consideran que solo contribuye a debilitar al Gobierno en un momento en el que está siendo presionado por la oposición por la publicación de noticias sobre casos de corrupción y acoso sexual.

Pero el portavoz de Sumar en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, criticó que dirigentes del PSOE den respuestas «sarcásticas» y muestren «desprecio» hacia Yolanda Díaz tras pedir cambios profundos en el Gobierno. Aunque señaló que la voluntad de su espacio político es mantenerse en el Ejecutivo, dijo tener la impresión de que hay sectores del ala socialista que quieren «sacarles» del mismo.