Vox dice que receló de las cuentas de Revuelta y exigió a sus líderes una auditoría o su disolución

Vox tenía sospechas de que la asociación juvenil Revuelta, también de extrema derecha y muy vinculada al partido, cometía irregularidades en sus cuentas. El Mundo publicó unos audios de una conversación entre Jorge Buxadé, líder de la delegación de Vox en la Eurocámara y hombre de máxima confianza de Abascal; la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Luis; y dos dirigentes de la asociación: su secretario general, Pablo González Gasca, y el entonces vicepresidente, Arturo Villa, que aseguró que dimitió después de que le negaran las cuentas de la asociación. Tras su cese, denunció a la organización ante la Fiscalía.

«Vox quiere que hagáis todo lo que sea preciso para disolver esta asociación», le comenta en la conversación Buxadé a Gasca. El eurodiputado recela de las presuntas cuentas de Revuelta, que contaría con más de 100.000 euros destinados teóricamente a los afectados por la dana. Gasca negaba y niega cualquier tipo de irregularidad.

Buxadé ofrece dos opciones al secretario general de Revuelta. La primera, por la que muestra más predilección, es la disolución de la asociación. Como segunda posibilidad ofrece que la organización se exponga a una auditoría. Una revisión que, según Revuelta, está actualmente en curso.

Buxadé reconoce en estos extractos la fuerte vinculación entre Vox y Revuelta, sobre todo en sus inicios, cuando lideraron las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz por la ley de amnistía. Unas concentraciones a las que acudieron dirigentes voxistas, incluido Abascal. «Para mí defender a Vox es defenderos a vosotros», le aseguró Buxadé a Gasca.

«Esta es la asociación juvenil de Vox. Los titulares van a decir eso», destacó Luis, preocupada por la repercusión del presunto desvío de fondos de la dana en Revuelta. Vosotros tenéis que mirar que trabajáis para nosotros. Si hay una noticia en la que vosotros estáis implicados en una estafa, nos preguntarán, ‘¿y Vox lo sabía?' Vox sabía. ‘¿Y qué hicieron?' Nada, eran camaradas», remarcó el eurodiputado de ultraderecha. Buxadé le trasladó que existe un «engaño original» en la página web de la asociación que procesaba las donaciones. El eurodiputado advirtió de que, una vez el usuario selecciona el apartado para donar, la web le traslada al portal de Asociación Social de Mayores (Asoma), una entidad que presuntamente habría servido de pantalla a Revuelta.

Críticas a Vox por presiones

Revuelta insiste en la limpieza de sus cuentas. No tienen ningún temor a la denuncia a la Fiscalía. La organización, a través de X, criticó que los dos denunciantes y exmiembros de su organigrama —Villarroya y Javier Esteban, responsable de las redes sociales de la formación— vivieron presiones por parte de Vox. Hechos «indignos, infames y que atentan contra la dignidad de los empleados».

Este martes, Santiago Abascal aseguró que «lo único que ha hecho Vox es exigir transparencia con claridad y contundencia». El partido, pese a su vinculación con Revuelta, denunció a Asoma ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por irregularidades en sus cuentas.