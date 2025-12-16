Interior nombra al frente de la UCO a un coronel experto en blanqueo y que fue asistente de Felipe VI
COLPISA
ESPAÑA
Pedro Merino Castro también fue asesor de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil16 dic 2025 . Actualizado a las 12:03 h.
Satisfacción, pero sobre todo alivio en la Guardia Civil. Fernando Grande-Marlaska ha apostado por un perfil absolutamente técnico y de «altísima preparación» para dirigir la Unidad Central Operativa (UCO) en el momento clave de la historia