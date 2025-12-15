Los populares ponen el foco en Zapatero por la trama vinculada a la aerolínea Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso. Gustavo Valiente

El PP pone el foco en José Luis Rodríguez Zapatero, y exige al expresidente y al Gobierno de Pedro Sánchez que aclaren su papel en el caso Plus Ultra, en el que se investiga el blanqueo de dinero para el crimen organizado venezolano usando el rescate del Ejecutivo español durante la pandemia.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijoo redobló su ofensiva en las últimas horas sobre todo a raíz de las informaciones periodísticas de este lunes que revelaron que el exjefe del Ejecutivo se reunió el pasado 8 de diciembre en una cita en un apartado bosque de El Pardo, en Madrid, con el directivo de la aerolínea Julio Martínez Martínez, quien solo 72 horas después sería detenido por la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en una operación en la que también cayeron el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, acusados todos ellos de haber lavado dinero de las redes de tráfico de oro y del fraude de subsidios de Venezuela.

Se da la circunstancia de que la UDEF y los servicios de Información de la policía creen que Martínez Martínez borró de manera exhaustiva todos los dispositivos poco antes de ser arrestado el jueves de la semana pasada. Una cancelación de correos y mensajería que, además, coincidió con una reducción drástica de sus contactos públicos.

Un rescate polémico

«Zapatero, siempre tan previsor, se reunió con el empresario del caso Plus Ultra —cliente de sus hijas— justo antes de que lo detuvieran. El investigado borró pruebas, y el guion parece escrito: reunión, limpieza y detención», escribió Miguel Tellado en X. El secretario general del populares instó a Sánchez a aclarar si esa reunión el día de la Inmaculada en los montes cercanos a la capital madrileña fue una «casualidad» o un «soplo» para que el directivo de la compañía a la que el Gobierno inyectó 53 millones de euros en el polémico rescate «limpiara sin límite, como decía su fontanera». Poco después, la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, reclamó al presidente explicaciones por la «corrupción» que salpica a su predecesor socialista en la Moncloa.

La ofensiva contra Zapatero se recrudece después de que El Debate informara de esa reunión entre el exmandatario español y Martínez —confirmada por fuentes de la seguridad del Estado— y publicara fotografías previas a ese encuentro en un camino forestal restringido de Patrimonio Nacional de El Pardo, en el que no hay cobertura móvil. Zapatero, que acudió con escolta policial, desayunó con el directivo de Plus Ultra en el restaurante El Torreón, muy popular en El Pardo, pero que a esas tempranas horas estaba vacío. En el encuentro previo a la detención participaron al menos cuatro vehículos oficiales, todos ellos con matrícula reservada, y hasta seis agentes, según El Debate.

El PP, que habilitó el mes de enero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, sopesa convocar a Zapatero para que dé explicaciones sobre este encuentro en vísperas del arresto de Martínez y de su papel en el rescate de Plus Ultra, donde —según José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama— presionó para que se desembolsara el dinero.

Julio Martínez mantiene, además, una relación profesional con el entorno familiar del expresidente. Entre las distintas sociedades que controla este empresario está Análisis Relevante S. L., una mercantil dedicada a servicios de asesoramiento, consultoría y elaboración de informes estratégicos. Esta empresa aparece como cliente de Whathefav S. L., la agencia de comunicación y publicidad fundada en el 2019 por Alba y Laura Rodríguez, hijas de Zapatero.