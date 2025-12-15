Los papeles de la trama Leire Díez: tres años de amaños con la ayuda de «diferentes cargos públicos»

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos.
La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos. FERNANDO VILLAR | EFE

La investigación de la UCO certifica que la red Hirurok de la exmilitante socialista, Alonso y Fernández se valió de la SEPI y de «contratos y facturas mendaces»

15 dic 2025 . Actualizado a las 11:52 h.

Los primeros documentos del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta de la fontanera, a los que ha tenido acceso este periódico, dibujan una red nacida con el único objetivo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete