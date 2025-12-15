Centenario de Pablo Iglesias, fundador del PSOE: de la «antítesis del sanchismo» a una figura «más pertinente que nunca»

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente

Antonio Elorza y Javier Giráldez.
Antonio Elorza y Javier Giráldez.

Dos expertos en su vida y su obra valoran su trayectoria y la actualidad de su legado

15 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El ferrolano Pablo Iglesias Posse (1850-1925), de profesión tipógrafo, el apóstol del socialismo, como lo llamaban, logró mantener y consolidar un partido obrero y un sindicato en condiciones muy desfavorables. Fue y continúa siendo un

