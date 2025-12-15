El alcalde de Almussafes, a una militante socialista: «Si fueras más cariñosa, te iría mejor en el trabajo»

A. Rallo VALENCIA / COLPISA

El alcalde Almussafes, Toni González.
La denunciante sostiene que existen audios y WhatsApp de su relato y reprocha a Ferraz que no le hicieran caso

15 dic 2025 . Actualizado a las 11:59 h.

«Si fueras tan cariñosa como X  (omitimos el nombre) te iría mejor en el trabajo». Este es uno de los supuestos mensajes que el alcalde de Almussafes, Toni González, dirigió a una militante socialista que no

