Sánchez no convocará elecciones anticipadas: «Es un honor gobernar aunque sea en estas circunstancias»

Alvaro Soto MADRID | COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Jero Morales | EFE

El presidente del Gobierno ha acudido hoy a Cáceres para apoyar a Miguel Ángel Gallardo en las elecciones extremeñas y ha afirmado que a los españoles «les renta» que haya un Gobierno progresista en Moncloa

14 dic 2025 . Actualizado a las 13:10 h.

Posiblemente era uno de los mítines más complicados en su carrera política: con la corrupción desbordada en el PSOE, con los casos de machismo abriendo en canal su partido y con la necesidad de arropar a

