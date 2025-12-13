El PNV pide elecciones si el PSOE no cierra ya la «hemorragia» de casos de corrupción

El presidente del EBB, Aitor Esteban, interviene durante la IX Asamblea General del PNV, este sábado en Vitoria. Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

Podría interpretarse como un ultimátum. Una forma de advertir al PSOE de que la situación es insostenible y que va a peor a cada hora que pasa. El presidente del PNV, Aitor Esteban, aseguró que la paciencia de su partido se está agotando tras ver cómo los casos de corrupción sitian a Pedro Sánchez. «O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. Esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura. O se cierra la hemorragia ya o convocatoria electoral», lanzó el dirigente durante el discurso de clausura de la IX Asamblea General de su formación en Vitoria.

Los peneuvistas han endurecido en las últimas semanas sus mensajes a la Moncloa por la catarata de escándalos, ahora también relacionados con comportamientos machistas en el seno del partido, destapados por la Guardia Civil. Hay inquietud en Sabin Etxea por la deriva de Sánchez y por el descrédito que les pueda acarrear entre el electorado mantener su apoyo a los socialistas, sobre todo ante el cariz de los casos de acoso destapados en el partido.

«Preocupante y descorazonador»

Es cierto que aún no se atreven a dar el paso de romper con Sánchez, como hizo Junts por motivos más bien internos de Cataluña. Pero cada vez tienen más difícil seguir a su lado. Una sensación que comparten con Sumar, por ejemplo. «No podemos dejar de mirar con preocupación la situación en que se encuentra el Gobierno», reconoció Esteban, que quiso poner el foco en las denuncias de comportamientos abusivos por parte de «figuras destacadas del entorno» de Sánchez y «altos cargos socialistas». «Sórdido» es el término que empleó para referirse a estas últimas denuncias, que suponen una «vuelta de tuerca más en una sensación de agotamiento y enrarecimiento de la legislatura». «Este goteo de escándalos resulta preocupante y descorazonador. Si a esto le unimos la incapacidad de sacar unos Presupuestos y la mayoría negativa permanente que se produce en el Congreso, concluiremos que la legislatura no tiene muy buena pinta», analizó.

De hecho, Esteban insistió en varias ocasiones en que de «continuar con este goteo informativo, de detenciones policiales y enjuiciamientos, la situación no puede prolongarse hasta el final de la legislatura». «No porque lo digamos nosotros o sean otros los que lo digan. Sino porque no cabe otra. Esto puede aguantar así unos meses, pero no año y medio. No es serio», sentenció, para insistir, por otra parte, en que las opciones de acuerdo con el PP son inexistentes. «Yo no me jugaría mucho dinero a que el Gobierno de Sánchez aguanta hasta el 2027», avisó.

Esteban habló así ante los principales dirigentes de su partido, encabezados por el lendakari Imanol Pradales y reunidos en el Palacio Europa en la sesión en diferido de la IX Asamblea General del PNV. Un cónclave que arrancó en marzo en San Sebastián con la elección del propio Esteban como presidente del EBB y finalizó este sábado con la aprobación de los nuevos estatutos de la formación.

Un escenario propicio, por tanto, para que Esteban evaluara la salud de su partido y radiografiara la actualidad política. Internamente, tras el traumático proceso de su nombramiento en sustitución de Andoni Ortuzar, el dirigente aseguró que el PNV se ha «revitalizado» y que está «preparado» para afrontar los futuros retos electorales, sean cuando sean. «Somos modernos sin dejar de ser fiables. Valientes, sin dejar de ser responsables. No nacimos para el ruido, sino para el largo recorrido», resumió.