Abren expediente al juez Velasco por comparar a Irene Montero con una cajera de Mercadona
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La Comisión Permanente del CGPJ, con el voto en contra de los vocales conservadores, ordena incoar diligencias disciplinarias por falta grave de desconsideración14 oct 2025 . Actualizado a las 14:49 h.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes ordenar al magistrado instructor de la acción disciplinaria iniciar un expediente al magistrado Eloy Velasco, integrante de la Sala de Apelación de