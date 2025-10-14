Abren expediente al juez Velasco por comparar a Irene Montero con una cajera de Mercadona

Mateo Balín

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El juez Eloy Velasco durante una conferencia en Ourense en el año 2018
El juez Eloy Velasco durante una conferencia en Ourense en el año 2018

La Comisión Permanente del CGPJ, con el voto en contra de los vocales conservadores, ordena incoar diligencias disciplinarias por falta grave de desconsideración

14 oct 2025 . Actualizado a las 14:49 h.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes ordenar al magistrado instructor de la acción disciplinaria iniciar un expediente al magistrado Eloy Velasco, integrante de la Sala de Apelación de

