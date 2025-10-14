Abren expediente al juez Velasco por comparar a Irene Montero con una cajera de Mercadona

El juez Eloy Velasco durante una conferencia en Ourense en el año 2018 Miguel Villar

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes ordenar al magistrado instructor de la acción disciplinaria iniciar un expediente al magistrado Eloy Velasco, integrante de la Sala de Apelación de