Los bomberos de Murcia, obligados a actuar tras cinco horas de «Cumpleaños feliz»

Bomberos de Murcia

Ni el mayor amante de las fiestas y los cumpleaños lo hubiese soportado. Cinco horas escuchando el «Cumpleaños feliz», versión de Parchís. Es lo que vivieron los vecinos de la pedanía murciana de Javalí Viejo, que en plena noche se vieron sorprendidos por el soniquete de la canción que salía por los altavoces del patio de un colegio de la zona.

La música comenzó alrededor de las 23:00 horas y viendo que la canción seguía en bucle y durante varias horas, muchos vecinos acabaron llamando a los bomberos, para quejarse del ruido y de que no podían dormir.

Una llamada sin duda muy poco habitual ante la que los bomberos se movilizaron con humor. En sus redes colgaron el vídeo de la actuación, donde se escucha la canción y se ve cómo acceden al centro escolar. «No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!» escribieron en su cuenta de X, en la que aprovechaban en todo caso para felicitar al posible cumpleañero «de tus amigos los bomberos».

Los efectivos consiguieron acceder al interior del colegio y desconectar el sistema de megafonía. Para entonces eran las 4.30 horas de la madrugada. Seguro que pocas veces los vecinos valoraron tanto el silencio.