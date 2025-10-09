Carlos Mazón: «Es el Gobierno quien tiene que declarar el estado de alerta, pero ya se vio en los incendios del verano que no hubiera servido»

Héctor Esteban / J. C. Ferriol Moya VALENCIA / COLPISA

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Biel Aliño

El presidente de la Generalitat valenciana asegura que el Gobierno de Sánchez ha querido aprovecharse de la dana del 29 de octubre para tumbar al Ejecutivo valenciano

09 oct 2025 . Actualizado a las 18:00 h.

Hoy es 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. La lluvia, la alerta naranja ha provocado la suspensión de todos los actos festivos e institucionales. La nueva realidad de los valencianos tras la fatídica dana del 29

