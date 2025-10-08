Pedro Sánchez defiende la «valentía» con la que su Ejecutivo impulsa medidas para combatir la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025, en Vitoria. CARLOS GONZÁLEZ / EUROPA PRESS

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este martes «la valentía» y la transparencia con la que su Ejecutivo impulsa medidas para combatir la corrupción frente a quienes la «tapan y silencian». Indicó que «no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción».

El Gobierno insistió en negar cualquier tipo de financiación irregular en el PSOE. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, señaló que el informe de la UCO demuestra que no existió financiación ilegal y aseguró que realizar pagos en efectivo, como los que recogen los investigadores de la Guardia Civil no es ilegal. Alegría subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que otra institución del Estado, como el Senado, que cuenta con mayoría absoluta del PP, realiza los pagos de dietas a los parlamentarios en metálico. Si un senador necesita hacer un gasto en función de su cargo de parlamentario, la Cámara Alta lo devuelve en metálico tras aportar una factura o tique. Según Alegría, es una práctica habitual en empresas e instituciones, siempre «con registro contable».

A juicio de Alegría, ha quedado demostrado que «todo el dinero del PSOE tiene origen legal, está contabilizado y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas» y por tanto esos pagos en efectivo salen de cuentas corrientes del partido que han sido auditadas.

El PP preguntará a Montero

Respecto a los pagos en efectivo de más de 1.000 euros, que no están permitidos por la ley de blanqueo de capitales, en el Gobierno aseguran que no se trata de un pago único, sino que son muchos abonos distintos por diferente gastos corrientes.

Alegría comparó al PP hablando de sobres y de financiación irregular con escuchar a un pirómano hablando de «cómo se tienen que apagar los incendios de nuestros bosques». Respecto a las referencias de Koldo y Ábalos a las «chistorras» para referirse a billetes de 500 euros, indicó que es algo que al Gobierno le produce «vergüenza».

El PP solicitará la comparecencia monográfica en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique los pagos en metálico del PSOE a sus dirigentes y preguntar si el ministerio va abrir una investigación al PSOE.