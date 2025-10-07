El PP elige al gallego Francisco Conde como nuevo presidente de la Comisión de Defensa del Congreso

El diputado y exconselleiro de Economía Francisco Conde. ALBERTO LÓPEZ

El diputado del Grupo Popular Francisco José Conde, muy próximo a Alberto Núñez Feijoo, es el nuevo presidente de la Comisión de Defensa del Congreso en sustitución de Alberto Fabra, también del PP, que renunció al cargo tras conocerse los vínculos profesionales de su hijo con una de las principales empresas en el sector militar.

Hasta este lunes Conde presidía la Comisión Mixta para la Unión Europea, un puesto que ahora pasa a ocupar Fabra después de permanecer dos años al frente de la de Defensa, según consta en la web del Congreso.

Conde, diputado del Parlamento de Galicia entre el 2016 y el 2023, fue conselleiro de Economía e Industria de la Xunta desde diciembre del 2012 a mayo del 2022, y a partir de entonces y hasta junio del 2023 vicepresidente primero y titular de Economía e Industria.

El pasado mes de septiembre Fabra, expresidente de la Generalitat Valenciana, hizo pública su decisión de dejar la presidencia de la Comisión de Defensa después de que su hijo comenzase a trabajar en una empresa que fue adquirida por Escribano Mechanical & Engineering (EM&M), lo que podría crear un «conflicto de intereses».

Según dijo entonces, fue una decisión propia, consensuada con su partido y su grupo, que consideraron que era lo mejor.

En la votación de este martes, Conde fue elegido con 19 votos a favor y nueve en blanco, mientras que Vox prefirió proponer a su propio candidato, Alberto Asarta, que sólo logró un voto.