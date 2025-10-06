Bob Pop se postula como candidato de los comunes a la alcaldía de Barcelona

Bob Pop en la gala de los premios Feroz. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El escrito Bob Pop, activista LGTBI y comunicador, ha anunciado este lunes su intención de dar el salto a la política institucional y se ha postulado como posible candidato de los comunes a la alcaldía de Barcelona. Catalunya en Comú no ha designado aún a su cabeza de cartel para las elecciones locales de 2027 en la ciudad de Barcelona, pero Bob Pop se deja querer. «Me encantaría estar en una alcaldía con Ada Colau. Pero si Colau no está, ¿por qué no me presento yo?», ha asegurado en la Cadena Ser. «Me pongo a disposición de los comunes», ha señalado. «Quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien», ha afirmado. «Podríamos cambiar las cosas y sobre todo que la gente viva mejor», ha rematado.

Los comunes mantienen la incógnita sobre su próximo candidato. Bob Pop ya figuró en las listas de los comunes al Ayuntamiento de Barcelona, pero como número 38, dando un apoyo más bien simbólico. Días atrás, Janet Sanz, durante años mano derecha de Colau en el consistorio, anunció su retirada de la política activa. Sanz estaba llamada a liderar las listas de los comunes en los comicios de 2017. Tras su salida, suena Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso, como cabeza de cartel de la formación integrada en Sumar. Siempre a la espera de la decisión de Ada Colau, que se apartó de la primera línea, pero nunca ha descartado su regreso como candidata a un tercer mandato al frente del consistorio barcelonés. Colau, que ha vuelto a la actualidad por su participación en la Flotilla a Gaza, fue alcaldesa en dos legislaturas: de 2015 a 2023. En 2024 quedó en tercera posición, tras Junts y el PSC. Un pacto a tres bandas entre el PSC, los comunes y el PP permitió al socialista Jaume Collboni ser investido alcalde, a pesar de que el ganador de los comicios fue Xavier Trias (Junts).

Después de su anuncio en la radio, Bob Pop ha formalizado su intención de postularse como candidato en una cuenta de Telegram. «He decidido dar un paso que ni yo me hubiera imaginado hace años», ha señalado. Así, ha oficializado que se presentará a las primarias de Barcelona en Comú cuando se convoquen. Su propuesta política es «devolver la ciudad a la gente».