El juez Peinado cita a Begoña Gómez para notificarle su juicio con jurado

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a declarar ante el juez Peinado en los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado 27 de septiembre. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Begoña Gómez está hoy citada por sexta ocasión en los tribunales madrileños de Plaza de Castilla. En esta ocasión, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido llamada para que el juez Peinado,