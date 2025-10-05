El juez Peinado cita a Begoña Gómez para notificarle su juicio con jurado
MADRID / COLPISA
El instructor, que ha dado un acelerón a la investigación, ha señalado que la asistencia de la esposa del presidente del Gobierno es obligatoria, pero la defensa valora que delegue en su abogado05 oct 2025 . Actualizado a las 18:22 h.
Begoña Gómez está hoy citada por sexta ocasión en los tribunales madrileños de Plaza de Castilla. En esta ocasión, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido llamada para que el juez Peinado,